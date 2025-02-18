Израильские бульдозеры сносят дома палестинцев в Дженине

Израильские силы продолжают разрушать здания и инфраструктуру в лагере для беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу. Оккупанты называют это рейдами, в ходе которых бульдозеры бесцеремонно сравнивают с землей строения. С 21 января, когда начались эти нападения, израильская армия убила как минимум 55 человек, а тысячи палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.