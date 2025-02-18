Европа пытается прийти в себя после сокрушительного удара со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Экстренная встреча европейских лидеров в Париже 17 февраля наглядно продемонстрировала всю глубину кризиса, в котором оказался Старый Свет после того, как его фактически исключили из переговоров по Украине.

Минувшие выходные стали холодным душем для европейских столиц. Представители администрации Трампа недвусмысленно дали понять: европейцам нет места за столом переговоров между США и Россией по Украине. Министр обороны США Пит Хегсет и вовсе заявил, что «стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам сосредотачиваться в первую очередь на безопасности Европы». Этот месседж прозвучал как гром среди ясного неба для европейских лидеров, привыкших к европоцентризму в вопросах континентальной безопасности.

Спешно созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном саммит в Елисейском дворце должен был продемонстрировать единство Европы перед лицом нового вызова. Однако встреча лишь обнажила глубокие разногласия и неспособность реагировать в кризисные моменты. Британия и Франция выступили с амбициозной инициативой отправки европейских миротворцев в Украину в случае заключения мирного соглашения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер даже заявил о готовности подвергнуть риску британских военнослужащих ради обеспечения безопасности континента.

Но остальные ключевые игроки отнеслись к этой идее скептически. Германия, находящаяся в преддверии федеральных выборов, категорически отвергла саму возможность обсуждения отправки войск. Канцлер Олаф Шольц назвал такие разговоры «крайне неуместными» и «преждевременными», подчеркнув, что нельзя обсуждать развертывание сил до начала мирных переговоров. «Я даже немного раздражен этими дебатами, я хочу сказать это совершенно откровенно», — сказал Шольц. Польша и Испания также выразили явное нежелание участвовать в подобной миссии.

Ситуацию усугубляет то, что на следующий после саммита день в Эр-Рияде проходит встреча госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров — без участия европейцев или украинцев. Это беспрецедентная ситуация, когда судьба европейской безопасности решается без участия самой Европы.

Единственным конкретным результатом парижской встречи стало неожиданное финансовое предложение от канцлера Германии. Шольц выступил с инициативой, которая могла бы помочь европейским странам увеличить военные расходы без нарушения финансовых правил ЕС. Суть предложения в том, что если страна тратит на оборону больше 2% ВВП (текущая цель НАТО), эти дополнительные расходы не должны учитываться при подсчете дефицита государственного бюджета.

Это важно, поскольку сейчас правила ЕС ограничивают дефицит бюджета максимум в 3% ВВП. Предложение Шольца фактически позволило бы странам ЕС тратить больше на оборону, не нарушая эти ограничения. Более того, канцлер намекнул на возможность совместного финансирования оборонных расходов через общий европейский долг — беспрецедентный шаг для традиционно консервативной в финансовых вопросах Германии. К слову, идею поддержал и вероятный преемник Шольца — Фридрих Мерц.

Однако даже этот проблеск конструктивизма не может скрыть главного: Европа оказалась застигнута врасплох новой американской политикой. Годами европейские лидеры критиковали Трампа за его скептическое отношение к НАТО, но при этом продолжали полагаться на американские гарантии безопасности. Теперь, когда эти гарантии оказались под вопросом, выяснилось, что у Европы нет ни единой стратегии, ни механизмов самостоятельного обеспечения безопасности.

Формат встречи вызвал недовольство среди исключенных из нее стран. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила недовольство тем, что малые страны остались за бортом обсуждения. Венгерский премьер Виктор Орбан и вовсе назвал это «встречей неудачников». И хотя участие британских и натовских лидеров помогло несколько смягчить ситуацию, главная проблема остается нерешенной: как Европе реагировать на потенциальный раскол в трансатлантическом альянсе.

Особую тревогу вызывают предупреждения разведки. Литовское Бюро защиты конституции уже предупредило, что Россия может использовать мирный план для перегруппировки и через пять лет атаковать страны НАТО. Но пока европейские лидеры не могут договориться даже о базовых принципах обеспечения собственной безопасности.

В этих условиях слова Дональда Туска о том, что «трансатлантические отношения вступили в новую фазу», звучат как эвфемизм. Европа оказалась не просто исключена из важнейших переговоров — она впервые столкнулась с необходимостью всерьез задуматься о самостоятельном обеспечении своей безопасности. И пока очевидно только одно: к этому вызову Старый Свет оказался не готов.