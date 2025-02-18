Делегации России и США провели 4,5-часовые переговоры в Саудовской Аравии, которые помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал как «неплохие». Стороны провели «серьезный разговор» по всем темам и договорились учитывать интересы друг друга.

«Пока трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был», — отметил Ушаков. По его словам, стороны договорились о создании специальных команд переговорщиков по Украине. «Да, мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты», — сказал он, добавив, что окончательное решение о начале контактов примет президент РФ Владимир Путин.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил конструктивный характер встречи: «Была очень четкая попытка начать диалог, услышать позицию России, обсудить, где мы согласны, где, может, есть какие-то разногласия». По его мнению, между США и Россией «много точек соприкосновения».

Российскую делегацию представляли Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, американскую - госсекретарь Марк Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф. Встреча президентов двух стран, по оценке Ушакова, вряд ли состоится на следующей неделе.