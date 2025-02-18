Депутат Европарламента от бельгийских христианских демократов (CD&V) Вутер Беке призвал президента Франции Эммануэля Макрона передать французский ядерный арсенал под контроль Европейского Союза для создания общей системы обороны.

«Предоставить Елисейский дворец для европейского мини-саммита — это одно. Но если Макрон действительно серьезно настроен, он должен сделать доступным свой ядерный арсенал», — написал Беке на платформе X во вторник.

Беке отметил, что Европа потенциально обладает одной из крупнейших армий мира по численности, уступая только Китаю, но не играет значимой роли из-за внутренних разногласий.

Идея замены американского «ядерного зонтика» на французский ядерный щит обсуждается уже много лет. Однако Париж всегда настаивал на полной автономии в вопросах ядерного арсенала, опасаясь ослабления стратегической независимости.

Эксперты также подчеркивают, что ядерный потенциал Франции значительно уступает американскому по размеру и разнообразию, что затруднит создание надежной системы сдерживания для всей Европы. Кроме того, расширение арсенала потребует значительных инвестиций и может привести к новым вызовам в сфере безопасности.

Передача ядерного оружия ЕС также идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (NPT) 1968 года, который запрещает Франции (и другим членам «ядерного клуба») делиться ядерными технологиями с третьими сторонами.