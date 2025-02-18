ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция принимает президента Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре в рамках официального визита в Анкару
Турция принимает президента Зеленского
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / Фото: AA
18 февраля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару с официальным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На фоне дипломатических инициатив, направленных на прекращение войны, главы государств провели закрытые переговоры в Президентском комплексе.

Зеленского встретили торжественной церемонией, после чего начались переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Встреча прошла при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, министра обороны Яшара Гюлера, главы Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна и советника по внешней политике и безопасности Акифа Чагатая Кылыча.

После основной части переговоров Эрдоган и Зеленский перешли к рабочему ужину, который также прошел за закрытыми дверями.

Ожидается, что по итогам встречи лидеры выступят с совместной пресс-конференцией, где затронут ключевые вопросы, включая ход войны и перспективы мирных инициатив.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us