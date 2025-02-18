США и Россия согласовали трехступенчатый план урегулирования российско-украинской войны, сообщает Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, участвующих в переговорах в Саудовской Аравии.

По данным телеканала, план включает три ключевых этапа: прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного мирного соглашения.

Источники Fox News отмечают, что США и Россия рассматривают выборы в Украине как «ключевое условие» успеха урегулирования. Однако это может вызвать серьезные разногласия, так как Киев не примет сценарий, при котором в результате выборов к власти может прийти пророссийский лидер.

«(Президент РФ Владимир) Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как достаточно высокую, а также убежден, что любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины [Владимира Зеленского], будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам. В свою очередь, Дональд Трамп готов принять любой результат выборов, включая возможность избрания пророссийской марионетки», — цитирует Fox News украинские источники.

Депутат Европарламента Сергей Лагодинский также подтвердил существование плана и назвал пункт о выборах до подписания соглашения «подарком Трампа Путину». Он подчеркнул, что ЕС выступает против выборов до финального этапа мирного урегулирования, поскольку победа пророссийского кандидата может поставить под угрозу окончательное соглашение.

На данный момент представители России, США и Украины не дали официальных комментариев по поводу этого плана.

Переговоры между делегациями России и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Среди прочего обсуждались перспективы окончания войны и возможная встреча Путина и Трампа. Киев в переговорах не участвовал и ранее заявлял, что не признает их результатов. По данным NBC News, Вашингтон сначала хочет провести отдельные встречи с Москвой и Киевом перед потенциальными трехсторонними переговорами.