Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон договорились запустить переговорный процесс по урегулированию войны в Украине. По его словам, США должны определить своего представителя, после чего Россия также назовет участника переговоров.

«Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы <…> тут же обозначим нашего участника этого процесса», — сообщил Лавров на пресс-конференции.

Переговоры России и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавили Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Стороны обсудили завершение российско-украинской войны и подготовку возможной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Киев на переговорах не присутствовал.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Киев о переговорах не уведомляли.

«Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для нас неожиданностью — мы узнали о них из СМИ», — заявил Зеленский.