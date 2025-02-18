Зеленский: Украина никогда не пойдет на компромисс в вопросе территориальной целостности

Украина никогда не пойдет на уступки в вопросе своей территориальной целостности. Об этом, выступая в посольстве Украины в Анкаре, заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что выступает за то, чтобы Турция была среди стран-гарантов безопасности. #Украина #Зеленский #оккупация #Россия #Турция #Анкара