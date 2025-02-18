ПОЛИТИКА
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Зеленский: Украина никогда не пойдет на компромисс в вопросе территориальной целостности
Украина никогда не пойдет на уступки в вопросе своей территориальной целостности. Об этом, выступая в посольстве Украины в Анкаре, заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что выступает за то, чтобы Турция была среди стран-гарантов безопасности. #Украина #Зеленский #оккупация #Россия #Турция #Анкара
Зеленский: Украина никогда не пойдет на компромисс в вопросе территориальной целостности / Others
18 февраля 2025 г.
Истории
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