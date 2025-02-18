Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений и выразил признательность турецкому народу за поддержку Украины.

«Наши отношения остаются на высоком уровне, и я благодарю за это президента Эрдогана и весь турецкий народ», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Турция занимает принципиальную позицию в вопросах территориальной целостности и суверенитета Украины, что Киев высоко ценит.

Кроме того, Зеленский напомнил, что Анкара сыграла важную роль в освобождении украинских военных и мирных граждан, содействуя процессу их возвращения.

Украинский лидер также прокомментировал информацию о переговорах России и США в Эр-Рияде, заявив, что Киев не был проинформирован об этих контактах и узнал о них из СМИ.

Зеленский напомнил, что в начале войны Москва требовала сократить численность ВСУ, признать оккупированные территории частью России и сменить украинское руководство на пророссийское.

«И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями США. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет» — заявил он.

Президент подчеркнул, что никаких договоренностей с Россией не было ни во время оккупации Киевской области, ни в ходе других переговоров.

«Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил важность открытого диалога и координации международных усилий в вопросах безопасности, отметив, что Украина продолжит взаимодействие с Турцией по всем ключевым направлениям.

В рамках визита Анкара и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования, а также меморандум о взаимодействии в сфере медиа и стратегической коммуникации. Документы подписали министры и официальные представители двух стран.