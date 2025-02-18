18 февраля 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Турция готова выступить площадкой для переговоров между Украиной и Россией
Мы окажем всестороннюю поддержку для завершения переговорного процесса прочным миром между Украиной и Россией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. #Турция #Анкара #Зеленский #Эрдоган #мир #переговоры #площадка
Турция готова выступить площадкой для переговоров между Украиной и Россией / Others
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