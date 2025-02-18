Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию из-за встречи Лаврова и Рубио

Российско-американская встреча в Саудовской Аравии для нас стала сюрпризом, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре. Из-за этого он отложил свой визит в Саудовскую Аравию до 10 марта, хотя изначально визит планировался на 19 февраля. #Турция #Анкара #Зеленский #Лавров #Рубио #США #переговоры #Россия