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Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию из-за встречи Лаврова и Рубио
Российско-американская встреча в Саудовской Аравии для нас стала сюрпризом, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре. Из-за этого он отложил свой визит в Саудовскую Аравию до 10 марта, хотя изначально визит планировался на 19 февраля. #Турция #Анкара #Зеленский #Лавров #Рубио #США #переговоры #Россия
Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию из-за встречи Лаврова и Рубио / Others
18 февраля 2025 г.
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