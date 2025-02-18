Израильская армия разворачивает военную инфраструктуру в Сирии, на территориях, которые были оккупированы после падения 61-летнего баасистского режима. По данным газеты Haaretz, ссылающейся на спутниковые снимки Planet Labs PBC, Израиль уже возводит семь военных баз в этом районе.

Основные объекты расположены на горе Шейх (Хермон), а также в буферной зоне вокруг Голанских высот. Строительство началось в декабре 2024 года, и, по данным издания, указывает на намерение израильской армии закрепиться в регионе надолго.

Усиление израильского военного присутствия совпало с падением баасистского режима. Силы Израиля продолжают уничтожать военную инфраструктуру сирийской армии и расширять зону оккупации, приблизившись к Дамаску на 25 км.

Ранее президент Сирии Ахмед Аш-Шара назвал действия Израиля в южных районах страны недопустимыми, однако отверг возможность военного конфликта.

«Мы не хотим войны ни с Израилем, ни с какой-либо другой страной. Мы дали понять Израилю: он должен остановиться. И если он продолжит, мы окажем давление», — заявил Аш-Шара в четверг.

Он подчеркнул, что «нет никакого оправдания оккупации».

Израиль удерживает сирийский регион Голанских высот с 1967 года, возводя там поселения, что нарушает международное право.

После свержения режима Башара Асада в декабре вооруженной оппозицией Израиль начал активно расширять контроль над сирийскими территориями, ссылаясь на вопросы безопасности. В день падения Дамаска израильские войска пересекли демаркационную линию 1974 года и вошли в буферную зону, находящуюся под контролем ООН.