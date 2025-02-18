На первых переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии во вторник стороны согласились с необходимостью проведения выборов в Украине до заключения мирного соглашения. После встречи Дональд Трамп заявил, что это требование исходило от него лично.

«У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, где действует военное положение, где лидер, я имею в виду, ненавижу это говорить, но у него рейтинг одобрения 4%, и где страна разрушена... Если Украина хочет место за столом переговоров, разве люди не должны сказать, что прошло много времени с последних выборов?», — заявил Трамп в Мар-а-Лаго.

При этом он неожиданно поддержал инициативу премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отправке войск НАТО в Украину в качестве миротворцев. «Я не возражаю против присутствия европейских войск в Украине. Это было бы нормально», — отметил Трамп.

Ранее украинские источники сообщили Fox News об опасениях Киева, что Россия может использовать голосование для смещения украинского лидера и установления пророссийского кандидата, который согласится на выгодные для Москвы условия мира.

В то же время Трамп выразил разочарование жалобами Киева на исключение из переговоров: «Я очень разочарован, я слышу, что они расстроены отсутствием места за столом, но у них было это место три года и долгое время до этого». Он добавил, что «уверен в своей способности прекратить эту войну» после переговоров в Эр-Рияде.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что американская делегация также предложила мораторий на атаки энергетической инфраструктуры России и Украины. Подобный мораторий обсуждался в прошлом году во время переговоров по восстановлению зерновой сделки.

Зеленский объявил 18 февраля о переносе своего визита в Саудовскую Аравию на фоне переговоров между Россией и США. «Нас не пригласили на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Это стало для нас сюрпризом. Я не хочу никаких двусмысленных ситуаций, поэтому я не еду в Саудовскую Аравию», - заявил Зеленский на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.