Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Украина сама виновата в развязывании войны с Россией, отметив, что конфликт «никогда не должен был начаться».

Выступая перед журналистами из своей резиденции Mar-a-Lago, Трамп ответил на критику Киева по поводу отсутствия Украины на переговорах США и России в Саудовской Аравии, которые направлены на прекращение войны.

«Сегодня я услышал: «Нас не пригласили». Ну, вы там уже три года. Вам следовало закончить это три года назад. Вам не стоило это начинать», — заявил Трамп.

Он также дал понять, что Украина должна была пойти на уступки Москве до того, как российские войска начали вторжение в 2022 году.

Вашингтон не пригласил к обсуждениям в Эр-Рияде ни Украину, ни европейские страны, что вызвало обеспокоенность в Киеве. Однако госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что речь не идет об их исключении из переговорного процесса.

«Никто не остается в стороне», — заявил Рубио, добавив, что США будут консультироваться с Украиной и европейскими партнерами.

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы избежать ассоциации своей поездки с переговорами США и России и их легитимизации, сообщили Reuters источники.

Рубио, в свою очередь, заявил, что успех этих переговоров может открыть «невероятные возможности» для сотрудничества с Россией в будущем, но не уточнил, о чем именно идет речь.