Во вторник первая леди Турции Эмине Эрдоган приняла в Анкаре супругу президента Украины Елену Зеленскую, вместе с которой посетила центр для украинских детей, спасающихся от войны.

Воспитанники Eryaman Children’s Home, которые прибыли в Турцию после начала конфликта, встретили гостей букетами в цветах турецкого и украинского флагов. Первая леди провели с детьми время, играя в игры и читая сказки.

Эрдоган также получила обновленную информацию о 10-летнем Михаиле Попазаве, которому предстоит реконструктивная операция.

Гостям показали выставку детских поделок, а затем дети исполнили музыкальный и танцевальный номер. В завершение встречи они подарили Зеленской фотоколлаж с воспоминаниями о жизни в центре.

На платформе X Эмине Эрдоган отметила приверженность Турции помощи нуждающимся: «Дети, которые уже три года продолжают учебу в мире и безопасности в Турции, — наше главное доказательство того, что мир возможен».

Первая леди также выразила уверенность, что «каждый ребенок заслуживает будущее, наполненное любовью, знаниями и надеждой».

После встречи с детьми Эрдоган и Зеленская посетили президентскую библиотеку, а затем провели двусторонние переговоры в государственной резиденции.

Зеленская назвала визит «теплым» и поблагодарила Эрдоган за помощь в эвакуации более 1 000 детей из украинских детских домов.

Она также выразила надежду на расширение программ изучения украинского языка и культуры крымских татар в Турции, подчеркнув, что «глубокое понимание истории и культуры играет ключевую роль в укреплении связей между странами».