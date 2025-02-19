Турецкая полиция в ходе рейдов по всей стране задержала 282 человека по обвинению в связях с террористической организацией PKK, сообщил 18 февраля министр внутренних дел Али Ерликая.

Операции продолжались в течение пяти дней и охватили 51 провинцию, включая Стамбул, Анкару, Измир и Диярбакыр, уточнил министр в заявлении на X.

Задержанным предъявлены обвинения в пропаганде РКК, финансировании организации, вербовке новых членов и участии в уличных акциях. Полиция также изъяла два автомата АК-47 и другое оружие. Некоторые из задержанных ранее были осуждены и находились в розыске.

РКК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС.