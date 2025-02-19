ПОЛИТИКА
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Облава на террористов
В Турции задержаны 282 человека по подозрению в связях с РКК
Облава на террористов
Фото: АА / Others
19 февраля 2025 г.

Турецкая полиция в ходе рейдов по всей стране задержала 282 человека по обвинению в связях с террористической организацией PKK, сообщил 18 февраля министр внутренних дел Али Ерликая.

Операции продолжались в течение пяти дней и охватили 51 провинцию, включая Стамбул, Анкару, Измир и Диярбакыр, уточнил министр в заявлении на X.

Задержанным предъявлены обвинения в пропаганде РКК, финансировании организации, вербовке новых членов и участии в уличных акциях. Полиция также изъяла два автомата АК-47 и другое оружие. Некоторые из задержанных ранее были осуждены и находились в розыске.

РКК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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