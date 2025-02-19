Египет и Иордания уверены, что им удалось убедить президента США Дональда Трампа отказаться от идеи принудительного выселения палестинцев из Газы и поддержать египетский план послевоенного восстановления региона, сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника.

«Это будет египетский план, который поддержат арабские страны. Именно на это согласился Трамп», — сказал источник на условиях анонимности.

Ключевую роль в этом сыграл визит короля Иордании Абдаллы II в Вашингтон. Во ходе встречи, по данным источника, иорданский лидер предупредил Трампа, что его идея «вызовет рост экстремизма» и может привести к краху союзных США правительств в регионе.

По словам египетского чиновника, Египет сумел укрепить доверие Трампа, посодействовав во вторник освобождению шести израильских заложников — в два раза больше, чем предусматривалось соглашением о перемирии.

Взамен Израиль разрешил ввоз тяжелой строительной техники и мобильных домов в Газу, которые ранее блокировал.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен отправиться в Эр-Рияд в четверг для обсуждения плана послевоенного управления Газой с лидерами региона.

Согласно египетскому плану, управление сектором Газа перейдет к новому палестинскому правительству, в которое не войдут ни представители ХАМАС, ни высокопоставленные чиновники Палестинской администрации с Западного берега.

Для восстановления Газы потребуется более $50 млрд, причем $20 млрд — в первые три года, говорится в совместном докладе ООН, ЕС и Всемирного банка. Египет рассчитывает привлечь страны Персидского залива к инвестициям в Газу.