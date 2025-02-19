Лондон обсуждает возможность развертывания истребителей Typhoon для патрулирования украинского воздушного пространства в рамках возможного соглашения о прекращении огня. Как сообщает газета The Times, этот вариант рассматривается как альтернатива отправке наземных войск, что уже вызвало резкую реакцию Москвы.

При этом Лондон подчеркивает: страна по-прежнему не готова закрыть небо Украины. Речи о том, чтобы сбивать российские ракеты над украинской территорией, не идет.

Россия ранее открыто заявила, что присутствие войск НАТО в Украине — под любым флагом, будь то ЕС или отдельные страны, — для нее неприемлемо. Однако западные военные источники считают, что переговоры только начались, и позиция России может измениться.

Один из источников The Times сообщил, что миссия воздушного патрулирования потребует десятков истребителей и развертывания мощных систем ПВО для их защиты. В теории Typhoon смогут находиться в состоянии боевой готовности для немедленного реагирования на возможные атаки, в то время как небольшие миротворческие силы стран НАТО будут обеспечивать безопасность на земле.

По данным Королевских ВВС, британская миссия может быть построена по модели натовских операций по охране воздушного пространства в Балтийском регионе. Истребители, вероятно, разместят в Польше, а самолеты будут находиться «в полной боевой готовности» для оперативных вылетов.

Рассмотрение этого плана совпадает с обсуждениями возможного развертывания миротворческих сил в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для сдерживания России потребуется 110 тыс. иностранных солдат, но эксперты считают, что из-за ротации их число должно быть вдвое больше.

ЕС рассматривает возможность отправки 30 тыс. военнослужащих, но украинские военные считают эту цифру недостаточной для контроля линии фронта длиной более 1000 км.

Тем временем, после победы Дональда Трампа на выборах в США дискуссия о возможном присутствии войск НАТО в Украине возобновилась. Великобритания уже заявила о готовности направить военных, если будет заключено мирное соглашение. Франция допускает отправку экспертов или ограниченного числа солдат, но подчеркивает, что они не будут участвовать в боевых действиях против России.