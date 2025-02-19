Страны G7 рассматривают возможность пересмотра потолка цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы Москвы. Как сообщает Bloomberg, соответствующий документ планируется опубликовать 24 февраля, в третью годовщину с начала российско-украинского конфликта.

В проекте заявления министры финансов G7 предлагают совместно пересмотреть установленный лимит в $60 за баррель. Эту меру ввели в декабре 2022 года для ограничения доходов РФ от экспорта энергоресурсов. Ожидается, что снижение нефтяных поступлений усилит экономическое давление на Москву, увеличит затраты России на поддержание военного бюджета и подтолкнет российское руководство к переговорам. Однако пока остается неясным, поддержат ли все страны G7 данный документ в его нынешнем виде. Текст еще может измениться в ходе обсуждений. Неясно, в частности, поддержит ли план Дональд Трамп.

В январе во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК вновь снизить цены на нефть, заявив, что это поможет ускорить завершение войны России против Украины. Однако после этого никаких шагов в этом направлении он не сделал.

Потолок цен на российскую нефть был установлен странами Евросоюза и G7 в декабре 2022 года на уровне $60 за баррель. Теперь же Брюссель и команда Трампа, как пишет Bloomberg, обсуждают потолок на уровне $45 за баррель.

При этом Украина настаивает на снижении лимита до $30 за баррель, утверждая, что это существенно ограничит возможности Москвы продавать нефть азиатским партнерам, включая Китай и Индию.

Однако эту меру нельзя назвать панацеей — как отмечает тот же Bloomberg, ценовые ограничения практически никак не мешали России продавать нефть при помощи теневого флота по ценам, намного превышающим $60 за баррель.