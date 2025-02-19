Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство исключением Киева из переговоров по окончанию войны с Россией и призвал президента США Дональда Трампа к более активной поддержке.

«Я бы хотел, чтобы Трамп был больше на нашей стороне. Нас поддерживают как республиканцы, так и демократы. Я не хочу терять эту поддержку», — заявил Зеленский журналистам в аэропорту Анкары после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы видим, что Путина выводят из политической изоляции. Это их решение. Они ведут переговоры», — добавил он.

Заявление Зеленского прозвучало после встречи американских и российских дипломатов в Эр-Рияде — первых прямых переговоров с момента начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Он поставил под сомнение легитимность переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, в которых Киев не участвует: «Когда говорят: «Вот наш план завершения войны», у нас возникают вопросы. А где мы? Где Украина за этим столом переговоров? Эта война происходит на нашей земле. Путин убивает украинцев, а не американцев и не европейцев. Гибнут украинцы».

При этом он подчеркнул, что «мы хотим справедливого, прочного и устойчивого мира», а для этого «необходимы гарантии безопасности от стран, которые действительно способны их предоставить».

«Если это не конец войны, а перемирие, то это, конечно, важный шаг к завершению горячей фазы конфликта», — добавил он.

Зеленский поблагодарил президента Эрдогана за поддержку Украины: «Наши обсуждения всегда сфокусированы на конкретных вопросах. У нас были очень содержательные переговоры. Не могу раскрывать всех деталей, но я доволен их результатом», — отметил он.

Среди ключевых тем встречи были обмен пленными, в том числе судьба крымских татар, находящихся в российских тюрьмах, а также сотрудничество в оборонной сфере. Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с турецкой компанией Baykar по беспилотникам и ожидает поставку второй корветы для своего флота в 2026 году.

Президент также отметил, что, несмотря на войну, торговый оборот между Украиной и Турцией превысил $6 млрд, и выразил уверенность, что он достигнет $10 млрд после утверждения соглашения о свободной торговле.

Зеленский подтвердил стремление Украины вступить в НАТО, отметив, что большинство европейских стран поддерживают этот шаг, за исключением Словакии, Венгрии, Германии и США.

«Но фактор США играет ключевую роль в формировании этих мнений», — сказал он, добавив, что президент Эрдоган поддерживает перспективу членства Украины в альянсе.

«Если НАТО не вариант, то о каких гарантиях безопасности идет речь?», — задался вопросом Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украине нужны экономические гарантии, и «для этого мы должны присоединиться к такому большому рынку, как Евросоюз».

Отвечая на вопросы о предложении США получить доступ к украинским редкоземельным металлам, Зеленский заявил, что в нем отсутствуют гарантии безопасности для Украины.

«Я всегда открыт к инвестициям в нашу страну и наши природные ресурсы. Но если мы что-то отдаем, то должны что-то получать взамен. Это и есть справедливость», — подчеркнул он.

Украинский лидер отметил, что значительная часть природных ресурсов страны, включая газ, нефть и редкоземельные элементы, находится под российской оккупацией, и «освобождение этих территорий — наша приоритетная задача».

«Мы не хотим быть сырьевым придатком ни одного континента. Это не вопрос дружбы или партнерства. Это прописано в нашей Конституции, и как президент я буду защищать нашу землю и наши интересы», — заявил Зеленский.