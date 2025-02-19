Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев в среду, где проведет встречи с украинскими официальными лицами, включая президента Владимира Зеленского, сообщили украинские СМИ.

Как показали кадры «Суспільне», Келлог прибыл в украинскую столицу поездом, где его встретила посол США в Украине Бриджит Бринг.

«Мы понимаем необходимость гарантий безопасности… Часть моей миссии — выслушать и понять, какие у вас опасения», — заявил Келлог в видео, опубликованном «Суспільне».

Визит Келлога в Киев состоялся спустя несколько часов после того, как Россия нанесла серию ударов по Одессе, оставив десятки тысяч человек без электричества.

«По меньшей мере 160 тыс. жителей Одессы сейчас без отопления и электричества. Без света и тепла остались 13 школ, детский сад и несколько больниц», — написал Зеленский в соцсетях.

По данным регионального губернатора, ранения получили четыре человека, в том числе ребенок.

Украинские ВВС сообщили, что город подвергся ночной атаке. Из 167 запущенных беспилотников было сбито 106, еще 56 потеряли управление и не нанесли ущерба.

На фоне этих событий США и Россия договорились во вторник о создании рабочих групп для переговоров о прекращении войны.