Глава МИД России Сергей Лавров заявил о позитивных результатах январского визита российской делегации в Сирию. По его словам, новое руководство Дамаска подтверждает важность сохранения исторически сложившихся стратегических отношений между странами.

«Понятно, что одной из центральных тем для них является сейчас не допустить повторение ливийского сценария, когда в результате агрессии НАТО страна потеряла свою государственность, оказалась расколота и никак не может собрать себя саму воедино», — подчеркнул Лавров.

28 января состоялся визит межведомственной делегации во главе со спецпредставителем президента РФ Михаилом Богдановым в Сирию. Затем, 12 февраля, состоялся первый телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шара. В ходе беседы обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества и возможный пересмотр ранее заключенных соглашений.

По данным Bloomberg, Москва близка к заключению соглашения с новым сирийским правительством, которое позволит сохранить часть военного персонала и техники в стране. Это может стать ключевым достижением для российского руководства после падения режима Асада.