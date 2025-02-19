ПОЛИТИКА
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Израиль разрушил 16 домов палестинцев на Западном берегу
Израильские военные снесли 16 палестинских домов в лагере беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Снос произошел на фоне израильских рейдов, в результате которых с 21 января погибли более 55 палестинцев и тысячи были вынуждены покинуть свои дома. По официальным данным, в прошлом месяце израильская армия снесла 126 палестинских строений на Западном берегу, включая 74 жилых дома и 29 сельскохозяйственных объектов.
Израиль разрушил 16 домов палестинцев на Западном берегу / Others
19 февраля 2025 г.
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