Израиль разрушил 16 домов палестинцев на Западном берегу

Израильские военные снесли 16 палестинских домов в лагере беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Снос произошел на фоне израильских рейдов, в результате которых с 21 января погибли более 55 палестинцев и тысячи были вынуждены покинуть свои дома. По официальным данным, в прошлом месяце израильская армия снесла 126 палестинских строений на Западном берегу, включая 74 жилых дома и 29 сельскохозяйственных объектов.