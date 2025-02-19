Масштабные разрушения в Ливане после вывода израильских войск

Жители южного Ливана, возвращающиеся в свои дома после частичного вывода израильской армии, обнаружили масштабные разрушения. Уничтожены целые деревни. Ливанские спасатели приступили к поискам жертв, обнаружив только за один день 23 тела. Во вторник израильские войска покинули несколько городов, но остались в пяти пограничных пунктах, что нарушает соглашение о прекращении огня с Ливаном. Министр обороны Израиля Кац заявил, что армия продолжит контролировать эту «буферную зону», чтобы защитить израильские поселения от атак Хезболлы. Как сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth, развертывание израильских войск в этих пунктах было согласовано с США. Президент Ливана Жозеф Аун потребовал полного вывода израильских войск.