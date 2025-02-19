ПОЛИТИКА
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Россия пришла на Красное море
После восьми лет переговоров Судан официально одобрил строительство российской военной базы на Красном море. Соглашение, подписанное еще в 2017 году, долгие годы откладывалось из-за политической нестабильности в стране. Собственно, нестабильность никуда не делась, но властям в Хартуме очень нужна российская военная помощь. Как приход России на Красное море изменит расклад сил в регионе — разбирался TRT на русском.
Россия пришла на Красное море / Others
19 февраля 2025 г.
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