Белый дом опубликовал шокирующие кадры депортации мигрантов из США

Белый дом опубликовал видео депортации мигрантов из США. На кадрах видно, как людей в цепях и наручниках сопровождают на борт самолета. В последние недели депортированные мигранты не раз жаловались на жестокое и унизительное обращение. Мигранты из Индии, Бразилии, Гаити и других стран утверждают, что с ними обращались «хуже, чем с собаками». Администрация Трампа заявляет, что с 22 по 31 января было арестовано более 8 200 человек. Если эта тенденция сохранится, к концу первых 30 дней президентства Трампа число арестов может достичь 25 тысяч — уровня, не наблюдавшегося более десяти лет.