Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян заявил госсекретарю США Марко Рубио, что ОАЭ категорически против предложения о переселении палестинцев с их земель, сообщает агентство WAM.

Заявление прозвучало на фоне инициативы президента США Дональда Трампа по передаче контроля над Газой США и переселению ее жителей в Иорданию и Египет. Это предложение вызвало широкое осуждение среди арабских стран и западных союзников.

Во время встречи в Абу-Даби Нахайян подчеркнул важность увязки восстановления Газы с перспективой достижения «всеобъемлющего и долгосрочного мира на основе решения о двух государствах».

ОАЭ играет ключевую роль в этом вопросе, так как ранее нормализовали отношения с Израилем при первой администрации Трампа и участвовали в финансировании восстановительных работ после предыдущих конфликтов.

Арабские лидеры разрабатывают альтернативу предложению Трампа по Газе. Египет, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ и Катар намерены обсудить план на встрече в Эр-Рияде в этом месяце, прежде чем представить его на саммите Лиги арабских государств в Каире в марте.