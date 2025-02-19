При администрации Джо Байдена представить личные контакты американских и российских чиновников было невозможно. Экс-президент был готов встретиться даже с Ким Чен Ыном, но никак не с Владимиром Путиным. В этом ключе сам факт переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля уже можно считать своего рода прорывом.

От России в Эр-Рияд приехали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию возглавили госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с Россией Стив Уиткофф.

Переговоры продолжались почти пять часов. Однако громких заявлений по их итогам не было. Стороны поделились с журналистами информацией, которая в общих чертах и так всем известна. И даже точную дату встречи Путина и Трампа согласовать не удалось.

Марко Рубио повторил, что Москве и Киеву для завершения войны придется пойти на уступки. Ушаков рассказал, что для работы по российско-американскому треку будет выделены специальный человек, а по Украине уже назначен Кит Келлог.

Из нового — РФ и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве. Но вряд ли этот шаг способен остановить боевые действия в Украине.

В этом контексте показательнее были заявления Трампа, сделанные после окончания переговоров. Американский лидер критично высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, оценив его рейтинг как чрезвычайно низкий. «Знаете, он не ангел, он не должен был допустить этой войны», — сказал он в интервью Fox News.

В отношениях Вашингтона и Киева действительно заметен некоторый разлад. Недовольство республиканца вызывает нежелание Украины уступать Америке собственные природные ископаемые. Зеленский отказался подписывать соглашение, по которому США получили бы 50% от всех будущих запасов редкоземельных металлов в стране.

В вопросе урегулирования войны в Киеве также перестают полагаться только лишь на США. Пока российская и американская делегации совещались в Эр-Рияде, Зеленский посетил ОАЭ и встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Центра политических и прикладных исследований «Пента» Владимир Фесенко в беседе с TRT на русском не исключил, что в будущем переговорном процессе могут принять участие Турция и Китай. Это необходимо, чтобы уравновесить позиции США и России.

— Есть отдельные треки переговоров с Киевом и Москвой. В частности, в Мюнхене прошла встреча более высокого уровня — президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса.

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии затрагивали тему двусторонних отношений между странами. Это была попытка их нормализации и снятия конфликтного напряжения. Обсуждался вопрос российско-украинской войны, а также тема возможной встречи Трампа и Путина.

Подчеркну, целью этих переговоров не было завершение войны в тот же день. Это была лишь подготовительная встреча перед личными контактами Трампа и Путина.

— Какие есть риски, связанные с этими переговорами для Украины?

— Прежде всего, это последующие заявления Трампа. Складывается ощущение, что он в большей степени доверяет Путину и повторяет некоторые его тезисы. Это может негативно влиять не только на отношения между Украиной и США, но и на весь переговорный процесс.

Трампа может раздражать критическая оценка Зеленского переговоров в Эр-Рияде. А также его отказ подписывать соглашение по ресурсам. Сейчас США больше ориентированы на то, чтобы договориться именно с Россией. Конечно, это риск.

— Существует ли возможность изменить позицию Трампа?

— На мой взгляд, необходимо выбрать оптимальную информационную политическую тактику в отношениях с Трампом. Пытаться сохранить ровную и умеренную линию переговоров, сконцентрироваться на завершении войны и стремиться быстрее перейти в фазу прямых российско-украинских переговоров при участии посредников.

Чтобы нивелировать возможные проблемы, Киеву необходимо усиливать взаимодействие с европейскими партнерами по продвижению совместной переговорной позиции. Кроме того, пытаться изменить будущую конструкцию переговоров. И именно это могло стать причиной визита президента Владимира Зеленского в Турцию.

То есть Трамп видят переговоры при участии трех сторон: США, Украины и России. Но если Вашингтон собирается поддерживать Москву, то это будет неприемлемым для Киева. В переговорный процесс важно включить Евросоюз. И я бы не исключал участие Турции и Китая. Тем более что у Пекина есть опасения по поводу сближения США и РФ. Это позволит снизить риски, которые касаются нынешней позиции Трампа.