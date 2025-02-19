Трамп: Украина не должна была «начинать» войну с Россией

Вам не следовало начинать войну, вы могли бы договориться, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции во Флориде. Трамп ответил на замечание Зеленского, что переговоры с Россией ведутся без участия Украины. По его словам, у Украины было 3 года, чтобы закончить эту войну, но этого не произошло. #США #Флорида #Трамп #Украина #переговоры #Россия #Зеленский