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Трамп: Украина не должна была «начинать» войну с Россией
Вам не следовало начинать войну, вы могли бы договориться, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции во Флориде. Трамп ответил на замечание Зеленского, что переговоры с Россией ведутся без участия Украины. По его словам, у Украины было 3 года, чтобы закончить эту войну, но этого не произошло. #США #Флорида #Трамп #Украина #переговоры #Россия #Зеленский
Трамп: Украина не должна была «начинать» войну с Россией / Others
19 февраля 2025 г.
Истории
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