В отношениях России и США начался «отход от пропасти», к которой страны подошли при администрации Байдена. Подобную оценку переговорам с американской делегацией в Саудовской Аравии дал министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля в Госдуме.

В сирийском вопросе министр обозначил главные вызовы: внутриклановую борьбу в правящем движении «Хайят Тахрир аш-Шам» и «незаконное присутствие» США, пытающихся создать сепаратистское «квазигосударство». «Понятно, что одной из центральных тем для них (нового сирийского руководства) является сейчас не допустить повторения ливийского сценария», — подчеркнул Лавров, анонсировав встречи с представителями нового правительства Сирии в конце февраля.

Лавров отметил, что Дональд Трамп — «первый и пока единственный из западных лидеров, кто публично и громко сказал, что одной из первопричин украинской ситуации явилась нахрапистая линия предыдущей администрации по втягиванию Украины в НАТО».

По его словам, США и России предстоит «разгрести» наследие администрации прошлого президента Штатов Джо Байдена, после чего могут быть созданы условия для диалога по ключевым вопросам отношений двух стран.

Лавров также сообщил, что на встрече в Эр-Рияде американская сторона проявила интерес к «устранению препон» на пути «потенциальных и очень перспективных проектов» в экономической сфере с Россией. «Главное — встречаться, слушать и слышать», — подчеркнул министр.

Говоря о международной повестке, Лавров анонсировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая, а также сообщил о планах России открыть семь новых посольств в странах Африки.