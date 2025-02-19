Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на президента Украины, обвинив его в манипуляциях и растрате американской помощи. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Подумать только, посредственный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты потратить 350 млрд долларов на войну, которую нельзя выиграть, которую можно было не начинать, но которую он без США и «ТРАМПА» никогда не сможет урегулировать», — написал американский лидер.

«Зеленский признает, что половина отправленных нами денег «ПРОПАЛА». Он отказывается проводить выборы, имеет низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, в чем он был хорош — это в том, как играл на Байдене, словно на скрипке. Диктатору без выборов, Зеленскому, лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — заявил президент США.

Ранее Зеленский обвинил Трампа в распространении российской дезинформации и опроверг данные о масштабах помощи: «США дали нам около $67 млрд оружием и $31 млрд программами в бюджет. США хотели 50% того, что прописано в документе о редкоземельных металлах. Но там нет ни слова о гарантиях безопасности. Я не могу продавать государство».

Обострение риторики между лидерами произошло после американо-российских переговоров в Эр-Рияде, куда Украину не пригласили. «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — подчеркнул Зеленский.