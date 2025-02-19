Европейский союз намерен приостановить действие санкций против Сирии в сферах энергетики, транспорта и реконструкции, сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации. Документ также предусматривает разрешение связанных с этими отраслями финансовых и банковских операций.

Как отмечается в проекте, Совет ЕС рассмотрит возможность дальнейшего ослабления ограничительных мер в рамках «пошагового подхода». Решение о сохранении приостановки санкций будет приниматься на основе «тщательного мониторинга ситуации в стране».

Министры иностранных дел ЕС планируют обсудить сирийский вопрос на встрече в Брюсселе 24 февраля.

Санкции против Сирии были введены в мае 2011 года после эскалации насилия в стране и включают эмбарго на поставки оружия, запрет на импорт нефти, инвестиционные ограничения и заморозку активов. Новое руководство Сирии неоднократно призывало к их отмене, заявляя, что после падения режима Башара Асада санкции потеряли смысл.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС помочь в восстановлении Сирии, включая восстановление электроснабжения, водоснабжения и инфраструктуры.