На переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии глава РФПИ Кирилл Дмитриев представил документ с подсчетом убытков американских компаний, покинувших Россию, пишет The New York Times.

Согласно расчетам, общие потери составили $324 млрд, при этом наибольший ущерб понесли IT и медиакомпании ($123 млрд), а также потребительский сектор и здравоохранение ($94 млрд).

«Экономическое направление позволяет вести дипломатию, общаться, достигать совместных побед и успехов. И мы видим, что президент Трамп нацелен на успех», — заявил Дмитриев, добавив, что американские нефтяные компании «действительно получали выгоду от российского нефтяного сектора» и «в какой-то момент они вернутся».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, страны движутся к более глубокому взаимодействию в вопросах экономики, космоса, энергетических рынков и других направлений.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны станет «ключом, который откроет дверь» к «потенциально историческому экономическому партнерству», намекнув на возможность снятия санкций с России.

«Путин пытается сыграть на этом чувстве и заинтересовать его быстрыми материальными выгодами, которые сразу понятны Трампу», — прокомментировал бывший российский дипломат Борис Бондарев, подавший в отставку из-за войны в Украине.