Депортированный из Сирии раввин вернулся в Дамаск спустя 33 года

Раввин Йосеф Хамра, еврейский лидер, который был насильно выдворен из Сирии в 1992 году, вернулся в Дамаск спустя 33 года. Хамра в сопровождении группы евреев посетил различные исторические места, в том числе церкви, еврейскую школу Ибн Майомун и синагогу Джобар, которая была сильно повреждена во время гражданской войны. Обращаясь к евреям, живущим на Западе, раввин призвал их лично посетить Сирию и убедиться в безопасности. #Сирия #Дамаск