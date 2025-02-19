ПОЛИТИКА
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Депортированный из Сирии раввин вернулся в Дамаск спустя 33 года
Раввин Йосеф Хамра, еврейский лидер, который был насильно выдворен из Сирии в 1992 году, вернулся в Дамаск спустя 33 года. Хамра в сопровождении группы евреев посетил различные исторические места, в том числе церкви, еврейскую школу Ибн Майомун и синагогу Джобар, которая была сильно повреждена во время гражданской войны. Обращаясь к евреям, живущим на Западе, раввин призвал их лично посетить Сирию и убедиться в безопасности. #Сирия #Дамаск
Депортированный из Сирии раввин вернулся в Дамаск спустя 33 года / Others
19 февраля 2025 г.
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