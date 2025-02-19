Польша не будет отправлять войска в Украину, заявил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик в интервью радио TOK FM. «Польша не планирует отправлять войска в Украину, это официальная позиция правительства. Мы хотим участвовать в логистике, обучении, поддержке. Мы определенно поможем здесь», — сказал Томчик, добавив, что 95% военной помощи Украине «проходит через Польшу».

Заявление прозвучало после визита в Варшаву спецпосланника США по России и Украине Кита Келлогга и на следующий день после американо-российских переговоров в Эр-Рияде, куда не пригласили представителей Украины, ЕС и Великобритании.

Комментируя присутствие американских войск, Томчик отметил, что сейчас в Польше находится около 10 000 солдат США. Однако он выразил обеспокоенность тем, что во время недавнего визита американской делегации не прозвучало упоминаний о гарантиях по статье 5 НАТО о коллективной обороне.

По данным источников, министр обороны США Пит Хегсет недавно заявил союзникам в Брюсселе, что возвращение к украинским границам до 2014 года нереалистично, США не видят вступление Украины в НАТО как часть решения конфликта, а на миротворцев в Украине не должна распространяться статья 5 Североатлантического альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «было бы неплохо» разместить европейские войска в Украине после окончания боев. В таком случае США не придется отправлять свой контингент, «потому что мы очень далеко».