Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер резко раскритиковал Дональда Трампа за обвинения в адрес Украины в развязывании войны с Россией.

«Вместо того чтобы говорить правду, вместо того чтобы признать роль Владимира Путина в начале этой войны, президент Трамп, удивительным образом, обвинил Украину в путинском вторжении. Это отвратительно! Отвратительно после того, как этот человек [Зеленский] сражался так упорно и так доблестно», — заявил Шумер в своем выступлении.

Шумер назвал «ужасным» выступление Трампа против «дружественной» Украины в пользу российского президента Владимира Путина. «Позорно слышать, как президент повторяет путинскую пропаганду, готовя почву для переговоров, которые благоприятствуют России за счет Украины», — подчеркнул сенатор.

Критика прозвучала после того, как Трамп назвал Зеленского «диктатором» и возложил на него ответственность за гибель «МИЛЛИОНОВ» в своем посте в Truth Social. По мнению Шумера, «Кремль сейчас в восторге от того, что говорит и делает Дональд Трамп».

Раскол наметился и в Республиканской партии: если сенатор Эрик Шмитт поддержал позицию Трампа, заявив, что «никто не верит, что Украина должна быть в НАТО сейчас, если только вы не хотите Третьей мировой войны», то глава комитета по вооруженным силам Роджер Уикер назвал Путина «военным преступником» и предостерег от доверия к России на переговорах.

Ранее сенатор Линдси Грэм, ранее известный как «ястреб» в вопросах национальной безопасности, одобрил план Трампа получить 50% украинских редкоземельных металлов в качестве платы за поддержку Киева, назвав эту схему «переломным моментом».

Напряженность между Вашингтоном и Киевом возросла на фоне американо-российских переговоров в Саудовской Аравии, куда не пригласили Украину. Трамп обвинил Зеленского в манипуляциях и нецелевом использовании помощи США, на что украинский президент ответил обвинениями в распространении российской дезинформации.