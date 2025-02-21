ПОЛИТИКА
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Израильские СМИ опубликовали видео с главврачом больницы «Камаль Адван» в кандалах
Израильские СМИ распространили видеозапись, на которой главный врач больницы «Камаль Адван» Хуссам Абу Сафия передвигается в кандалах по коридору тюрьмы. В видео сообщается, что он будет освобожден в субботу, 22 февраля. Палестинского доктора задержали в конце декабря на рабочем месте. С тех пор о нем мало было что известно. Семья доктора неоднократно призывала мировое сообщество вмешаться и добиться его освобождения.
Израильские СМИ опубликовали видео с главврачом больницы «Камаль Адван» в кандалах / Others
21 февраля 2025 г.
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