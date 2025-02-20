В Херсоне российская авиабомба попала в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадали несколько человек, включая детей, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, около полуночи российская армия сбросила три авиабомбы, одна из которых ударила по дому в центре города. Спасатели всю ночь разбирали завалы, извлекая пострадавших. Ранения получили 13-летние близнецы, а также как минимум трое взрослых. Один из подъездов здания почти полностью обрушился.

Одесса вторую ночь подряд подвергается атакам беспилотников. По словам главы военной администрации Олега Кипера, пострадал один человек, около пяти тысяч жителей остались без электричества.

Мэр Геннадий Труханов сообщил, что повреждена тепломагистраль, из-за чего часть горожан осталась без отопления.

Накануне в Одессе в результате атаки дронов 500 домов остались без света и тепла. Четыре человека, включая ребенка, были ранены.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.