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Авиаудар по Рафаху, рейды в городах
Израильская армия нанесла авиаудар по Рафаху и провела рейды в городах Западного берега, в результате чего ранены четыре палестинца, включая 15-летнего подростка
Авиаудар по Рафаху, рейды в городах
Газа / Фото: Reuters
20 февраля 2025 г.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль нанес авиаудар по восточной части Рафаха в секторе Газа и усилил рейды на Западном берегу.

По данным медицинских источников, израильский беспилотник атаковал восток Рафаха, ранив двух палестинцев, которых доставили в Европейский госпиталь в Хан-Юнусе. Очевидцы сообщили, что удар пришелся по группе людей, осматривавших свои разрушенные дома.

Рейды на Западном берегу затронули Наблус, Тулькарм, Калькилию, Рамаллу, Бейтюллахим и Эль-Халиль, а также лагеря беженцев в этих районах.

По данным Красного Полумесяца, в городе Бейта под Наблусом 15-летний палестинец получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Еще один пострадавший — 24-летний житель Тулькарма, которого ранили боевыми патронами во время рейда.

Агентство WAFA сообщает, что израильская армия задержала не менее пяти палестинцев в ходе ночных операций.

Тем временем в израильской тюрьме Офер на Западном берегу впервые был показан главный врач больницы «Камал Адван» в Бейт-Лахии доктор Хуссам Абу Сафия. На кадрах, показанных журналистом Йоси Эли на канале Channel 13, врач закован в наручники, выглядит бледным и уставшим. Он был задержан израильскими военными ранее, но впервые обнародованы кадры его содержания под стражей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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