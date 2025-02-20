Вице-губернатор Миссисипи потерял сознание во время выступления в Сенате

Вице-губернатор Миссисипи Дэлберт Хозман неожиданно потерял сознание во время выступления в Сенате. Инцидент произошел в ходе заседания в столице штата Джексон. Хозман внезапно наклонился вперед и упал на пол. Позднее офис вице-губернатора сообщил, что он «чувствует себя хорошо и находится в хорошем настроении».