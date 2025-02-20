ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Вице-губернатор Миссисипи потерял сознание во время выступления в Сенате
Вице-губернатор Миссисипи Дэлберт Хозман неожиданно потерял сознание во время выступления в Сенате. Инцидент произошел в ходе заседания в столице штата Джексон. Хозман внезапно наклонился вперед и упал на пол. Позднее офис вице-губернатора сообщил, что он «чувствует себя хорошо и находится в хорошем настроении».
Вице-губернатор Миссисипи потерял сознание во время выступления в Сенате / Others
20 февраля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us