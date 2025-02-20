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Турция и Казахстан усиливают контроль за сельхозпродукцией
Сенат Казахстана одобрил закон о ратификации соглашения с Турцией, направленного на совершенствование фитосанитарного контроля и развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства
Турция и Казахстан усиливают контроль за сельхозпродукцией
Турция и Казахстан усиливают контроль за сельхозпродукцией / Photo: AA
20 февраля 2025 г.

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Турцией, касающееся карантинных мер и фитосанитарного контроля.

По словам сенатора Ернура Айткенова, документ предусматривает обмен нормативными актами, контроль за карантинными вредными организмами и развитие научного сотрудничества в сфере защиты растений.

Соглашение устанавливает требования к ввозимым грузам, фитосанитарную сертификацию и транзит продукции.

В Турцию Казахстан экспортирует орехи, помидоры, перец, яблоки, ягоды и цветочные культуры, а из Турции импортирует зерновые и бобовые.

«За последние три года из Казахстана в Турцию экспортировано 700 тыс. тонн растительной продукции, а из Турции импортировано около 40 тыс. тонн сельскохозяйственных культур и 2,7 тыс. штук семян», — сообщил Айткенов.

Ратификация соглашения, по словам депутатов, позволит укрепить сотрудничество и повысить эффективность работы карантинных служб обеих стран.Сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Турцией, касающееся карантинных мер и фитосанитарного контроля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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