ПОЛИТИКА
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Наезд на пропалестинских демонстрантов
В Кардиффе водитель минивэна протаранил участников акции солидарности с Палестиной
Наезд на пропалестинских демонстрантов
Пропалестинская демонстрация / Фото: Reuters
20 февраля 2025 г.

В столице Уэльса, Кардиффе, водитель минивэна врезался в толпу участников акции солидарности с Палестиной. По сообщениям полиции, пострадавших нет, и жалоб на инцидент не поступало.

Протест организовало движение «Палестинская солидарность» при Университете Кардиффа. Активисты выступали против сотрудничества университета с организациями, поддерживающими Израиль и заблокировали улицу Парк Плейс возле ректората.

На видеозаписях видно, как минивэн наезжает на протестующих, сбивая людей с ног. Часть участников пыталась остановить автомобиль, но водитель продолжил движение.

Организаторы митинга назвали произошедшее преднамеренным актом насилия, направленным на запугивание протестующих.

В заявлении организации говорится, что власти должны предпринять меры в отношении водителя, так как насилие против мирных демонстрантов недопустимо.

Полиция Южного Уэльса заявила, что жалоб не поступало, и никто не получил травм.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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