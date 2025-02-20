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ХАМАС: Израиль убил своих же пленных
ХАМАС передал четыре тела израильских пленных Красному Кресту и обвинил израильскую армию в их гибели
ХАМАС: Израиль убил своих же пленных
ХАМАС передал четыре тела израильских пленных Красному Кресту / Фото: AA
20 февраля 2025 г.

Бойцы ХАМАС заявили, что защищали израильских пленных и обращались с ними гуманно, но израильская армия убила их вместе с теми, кто их пленил.

После передачи четырех тел израильских пленных сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) палестинское движение обвинило Израиль в намеренной атаке по местам содержания пленных.

«Мы хотели бы, чтобы ваши дети вернулись к вам живыми, но лидеры вашей армии и правительства предпочли убить их, а не вернуть», – заявили в ХАМАС, обращаясь к родственникам погибших.

По словам движения, израильская армия не заботится о жизни пленных, а сопротивление пыталось их защитить.

«Израиль бомбил здания, где содержались пленные, несмотря на возможность договориться об их возвращении. Ответственность за их гибель лежит на оккупационном правительстве, которое блокировало обмен пленными», – говорится в заявлении.

ХАМАС также подчеркнул, что вместе с израильскими пленными Израиль убил 17 881 палестинского ребенка.

«Мы знаем, что вы понимаете, кто на самом деле виноват в их смерти. Вы стали жертвой руководства, которому безразличны собственные граждане», – заявили в движении.

По словам ХАМАС, единственный способ вернуть пленных живыми – это обмен, а возобновление израильских атак приведет к новым жертвам среди пленных.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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