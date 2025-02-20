Администрация Дональда Трампа полностью прекратила финансирование сил безопасности Палестинской администрации в рамках глобального замораживания иностранной помощи. Это решение стало серьезным ударом для Палестины, особенно в период, когда власти пытаются сохранить контроль над частями оккупированного Западного берега и заявляют о готовности управлять Газой после войны.

Вашингтон уже приостанавливал прямую помощь Палестинской администрации во время первого президентского срока Трампа, но продолжал финансировать обучение и реформы сил безопасности. Программы подготовки осуществлялись через Офис координации безопасности, базирующийся в Иерусалиме. Однако теперь США полностью прекратили поддержку этих инициатив.

Бригадный генерал Анвар Раджаб, официальный представитель палестинских сил безопасности, заявил The Washington Post (WP), что Вашингтон был «крупнейшим донором» в сфере подготовки кадров. Тем не менее, по словам бывшего израильских источников газеты, заморозка не окажет критического влияния, так как другие доноры уже взяли на себя часть обязательств.

Однако источники WP в палестинских силовых структурах отмечают, что некоторые тренировки уже были отменены. Один из полковников Центрального института подготовки подтвердил, что встреча с американскими представителями, на которой планировалось обсудить операцию в лагере Дженин, была отложена на неопределенный срок.

США также финансировали строительство виртуального тира, поскольку Израиль запрещает ввоз боеприпасов для тренировочных стрельб, но теперь этот проект оказался под угрозой.

Решение Вашингтона вызвало путаницу относительно того, какие программы будут приостановлены, а какие сохранятся. Государственный департамент не дает четких ответов, указывая лишь на то, что были выданы исключения для помощи Израилю и других приоритетных направлений. Однако даже там, где такие исключения действуют, из-за бюрократических сложностей многие программы остаются без финансирования.

США годами поддерживали силы безопасности Палестинской администрации, считая их важным элементом для обеспечения стабильности и безопасности Израиля. С 2007 года Бюро по борьбе с наркотиками и правоприменению предоставило около $1,1 млрд на развитие гражданской безопасности и правосудия.