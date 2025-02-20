Президент США Дональд Трамп дал понять: сопротивление Украины американским планам недопустимо. Советник по национальной безопасности Майк Уолтц обвинил Киев в эскалации напряженности из-за того, что украинцы отказались «‎безвозмездно передать»‎ американским компаниям $500 млрд природных ресурсов. Сделка, о которой говорит Уолтц, предполагала, что фирмы США получат неограниченный доступ к украинским редкоземельным минералам, нефти и газу.

Политик назвал протесты Киева «странным противодействием» и подчеркнул, что соглашение — это инвестиция, а не эксплуатация.

«США рассматривают это как реальное вложение в инфраструктуру и будущее Украины. В отличие от Европы, которая в основном выдает кредиты, американские налогоплательщики заслуживают вернуть вложенные средства», — отметил Уолтц.

Однако президент Украины Владимир Зеленский остается непреклонным. Несмотря на готовность к сделке, он подчеркивает, что Украина не станет бесплатно отдавать свои ресурсы. Вся сумма американской помощи Киеву едва превышает $63 млрд. В то время как США требуют передать им доступ к ресурсам на $500 млрд.

Напряженность между Вашингтоном и Киевом растет, поскольку Трамп настаивает на скорейшем урегулировании конфликта с Россией. Он неоднократно критиковал Зеленского, обвиняя его в затягивании войны ради финансовой выгоды.

В резком заявлении на платформе Truth Social 19 февраля Трамп назвал украинского лидера «диктатором без выборов» и обвинил Киев в манипулировании США, приведшем к расходам в $350 млрд на «невыигрываемую войну». Эти цифры далеки от реальности, неясно, откуда их взял Трамп.

Зеленский ответил, заявив, что Трамп поддается российской дезинформации.

«Мы видели эту дезинформацию раньше. Мы понимаем, что она исходит из России», — подчеркнул украинский лидер. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что публичная критика Трампа — рискованный шаг.

«Любой, кто знает президента, понимает, что критиковать его в СМИ — это худший способ вести переговоры», — отметил политик, пригрозив Зеленскому.