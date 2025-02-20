Франция и Великобритания разрабатывают план по развертыванию «сил сдерживания» в Украине, пишет Financial Times (FT). Миротворцы будут полагаться прежде всего на превосходство западной авиации при поддержке США. Их цель — обеспечить соблюдение режима прекращения огня и предотвратить возможные столкновения на границе с РФ.

В отличие от ранее обсуждавшихся инициатив, предполагающих крупномасштабное размещение войск, этот план делает ставку на воздушное преимущество Запада, где его силы значительно превосходят российские. Наземные войска при этом сыграют вспомогательную роль, охраняя стратегически важные объекты, такие как порты и атомные электростанции, уточняет газета.

Западные чиновники считают, что мощный воздушный сдерживающий фактор не позволит Москве нарушить соглашение о прекращении огня и создаст условия для долгосрочного мира.

«Наше главное преимущество — это воздушные силы и способность оперативно реагировать на нарушения», — заявил один из западных чиновников в беседе с изданием. По его словам, это своего рода сдерживающий механизм. «‎‎Россия должна понимать, что за любые нарушения последуют последствия», — подчеркнул собеседник.

План находится на стадии обсуждения и требует значительной поддержки со стороны США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе обсудит эту инициативу с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Премьер уже подчеркнул, что любое военное участие Европы возможно только при наличии «гарантий безопасности» со стороны США, назвав их «единственным эффективным способом сдерживания России».

Переговоры также включают возможность отправить наземный контингент — его могут разместить либо в самой Украине, либо на ее западных границах. Некоторые страны НАТО уже начали консультации с военным руководством по возможному развертыванию сил.

Если план будет реализован, операцию могут возглавить франко-британские силы быстрого реагирования Combined Joint Expeditionary Force с командными центрами в Великобритании или Франции. В проекте могут участвовать и другие европейские страны.