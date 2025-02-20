Старший советник президента США Дональда Трампа Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского провести выборы. Миллиардер уточнил, что без голосования Зеленский не может утверждать, что он «представляет волю украинского народа».

«Зеленский не может заявлять, что представляет народ, пока не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — написал Маск в X.

Его комментарий стал ответом на заявление предвыборного штаба Трампа, сравнившего ситуацию в Украине с прошлыми военными конфликтами США.

«Мы проводили выборы во время Гражданской войны и Второй мировой войны. Зеленский должен сделать то же самое, прежде чем поучать американского президента», — говорилось в заявлении.

Сам Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что Украина «может остаться без страны», если он не примет меры. Трамп также заявил, что только он и его администрация способны достичь мирного соглашения с Россией.

При этом реальность и факты противоречат утверждениям Маска и Трампа. Рейтинг поддержки Зеленского по-прежнему находится на высоком уровне — по данным Киевской школы социологии, президента поддерживает более 57% украинцев. В тоже время рейтинг Дональда Трампа упал до 44%.

Маск ранее уже поддерживал позицию Трампа. 18 февраля он обвинил Зеленского в стремлении к «деньгам и власти» вместо мира.

Хотя в начале войны Маск поддерживал Украину, передав тысячи терминалов Starlink, его позиция изменилась. Он критиковал американскую помощь Киеву, называя ее бесконтрольной и неэффективной, а также распространял пророссийские нарративы о Крыме.

В ноябре Маск неожиданно присоединился к телефонному разговору Трампа и Зеленского, во время которого украинский лидер поблагодарил его за поддержку Starlink.

Тем временем американские и российские переговорщики встретились в Саудовской Аравии для обсуждения окончания войны — без участия Украины. Зеленский осудил переговоры, заявив, что они проходили за спиной Киева. Европейские чиновники также были исключены из процесса.