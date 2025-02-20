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ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников
Тела 4 израильских заложников, погибших в Газе в результате израильских бомбардировок, ХАМАС передал Красному Кресту. Среди них израильтянка Шири Бибас и двое ее сыновей Кфир Бибас (10 месяцев) и Ариэль Бибас (4 года), которые погибли в ноябре 2023 года в результате атаки Израиля, а также 83-летний израильский журналист Одед Лифшиц, известный своей критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников / Others
20 февраля 2025 г.
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