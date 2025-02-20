Турецкие производители яиц выходят на американский рынок на фоне острого дефицита, вызванного эпидемией птичьего гриппа в США. По словам главы Центрального союза производителей яиц Турции (YUM-Bir) Ибрагима Афьона, уже достигнуты соглашения о поставке 22 тыс. тонн яиц.

«Экспорт начнется в этом месяце и продлится до июля», — заявил Афьон. Речь идет о поставке 1000 контейнеров, а также ведутся переговоры о дополнительных 320 контейнерах. На данный момент три турецкие компании уже заключили контракты, четвертая получила необходимые разрешения.

«Турция имеет 115-процентную самообеспеченность в производстве яиц. К апрелю этот показатель достигнет 125%. Поэтому экспорт в США не создаст проблем для внутреннего рынка», — подчеркнул Афьон.

По оценкам, экспорт принесет Турции около 37 млн долларов. При успешном развитии сотрудничества до конца года эта сумма может вырасти до 50 млн долларов.

В США ситуация остается критической: с декабря было уничтожено более 13 млн кур, а за два года общее количество забитой птицы достигло 162 млн. Цены на яйца выросли на 51% - с 3,50 до 5,29 доллара за дюжину, а Министерство сельского хозяйства США прогнозирует дальнейший рост на 20% в 2025 году.

Для справки: в России, где осенью 2023 года цены на яйца выросли на 46,2%, ситуацию удалось стабилизировать в том числе благодаря поставкам из Турции и Азербайджана, которые к марту 2024 года достигли 28,5 млн яиц.