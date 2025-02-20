Трамп назвал Зеленского «достигшим скромных успехов комиком и диктатором без выборов»

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и потребовал быстрее договариваться о мире, чтобы сохранить страну. Он также упомянул о его низком рейтинге, отсутствии выборов и неспособности остановить войну. В свою очередь президент Украины призвал США к прагматизму.